القوات الحكومية تحقق مكاسب جديدة في معقل الانقلابيين

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عدن برس/جهاد باحداد-

ترأس الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن يوم الثلاثاء في مكتبه بديوان رئاسة الجامعة بمديرية خورمكسر اجتماعاً موسعاً ضم المجلس الاستشاري لرئيس الجامعة لمناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات الهامة على صعيد جامعة عدن بأنشطتها المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة أن المجلس الاستشاري لجامعة عدن يضم هامات في مختلف المجالات قدمت للجامعة الكثير وأمامهم أدوار كبيرة وجبارة لخدمة هذه المؤسسة..، وأن هذا اللقاء جاء لمساندة رئاسة الجامعة في مناقشة وتقديم الأفكار والرؤى القابلة لتطوير العملية التعليمية والإدارية والأنشطة الطلابية بالجامعة.

ودعا في كلمته التوجيهية في أول اجتماع مع المجلس الاستشاري إلى العمل بروح الفريق الواحد للمساهمة في الحفاظ على هذه المؤسسة وسمعتها الأكاديمية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتطوير أنظمتها وتفعيل لوائحها.

وأقر اللقاء تشكيل لجنة برئاسة الدكتور/ أحمد علي الهمداني مستشار رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، وعضوية الدكتور/ خليل إبراهيم محمد مستشار رئيس الجامعة للشؤون المالية والمحاسبة، والدكتور/ صالح حيدرة محسن مستشار رئيس الجامعة، والأستاذ/ نصر مبارك باغريب مستشار رئيس الجامعة لشؤون الإعلام على أن تقوم هذه اللجنة بوضع تصور للائحة المجلس الاستشاري والمهام المناط بها.

عقب ذلك طرح مستشاري رئيس الجامعة الكثير من الأفكار والمقترحات التطويرية، التي تحدد الصلاحيات الممنوحة لهم لتنظيم الأعمال الموكلة إليهم.

حضر اللقاء الدكتور/ أحمد علي الهمداني مستشار رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور/ ناصر علي ناصر مستشار رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور/ يعقوب عبدالله قاسم مستشار رئيس الجامعة لشؤون كليات التربية، والدكتور/ خليل إبراهيم محمد مستشار رئيس الجامعة للشؤون المالية والمحاسبة، والدكتور/ صالح حيدرة محسن مستشار رئيس الجامعة، والدكتور/ مصطفى أحمد صالح مدير عام الشؤون القانونية والقائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الجامعة، والمهندس/ صالح سالمين مستشار رئيس الجامعة لشؤون المشاريع، والأستاذ/ عبدالرحمن محفوظ بن شعيب مستشار رئيس الجامعة لشؤون القبول، والأستاذ/ نصر مبارك باغريب مستشار رئيس الجامعة لشؤون الإعلام، والأستاذ/ محمود عبده قاسم مستشار رئيس الجامعة، والأستاذ/ علي سالم الأنقا مستشار رئيس الجامعة على أن تقوم هذه اللجنة بوضع تصور للائحة المجلس الاستشاري والمهام المناط بها.