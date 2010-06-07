القوات الحكومية تحقق مكاسب جديدة في معقل الانقلابيين

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عدن برس/خاص-



أصدرت اللجنة العمالية لمصافي عدن بيان اليوم الثلاثاء اوضحت فيه نتائج اجتماع عقدته يوم الاثنين حول وضع العمال بالشركة الأكبر لتسويق وتصدير النفط في اليمن.

وجاء في بيان النقابة وهي لجميع ادارات الشركة أن الاجتماع أقر إلزام الإدارة المركزية بدفع راتب شهر اغسطس يوم الخميس 22 / ديسمبر بحسب تعهد مدير شركة النفط ناصر مانع حدور لإدارة الشركة، ودفع راتب شهر سبتمبر خلال فترة لا تتعدى تاريخ 1 يناير وذلك لقيام الشركة بتموين شركة النفط بالمشتقات النفطية بشكل يومي مما نتج عنه توفر سيولة مالية.

واضاف البيان الصادر عن الاجتماع: في حال تلبية الادارة المركزية للبنود السابقة وجلوسها مع اللجنة العمالية المكلفة من قبل العمال كطرف وحيد يمثل العمال لمناقشة بقية النقاط المذكورة في المنشور رقم واحد وإبداء حسن النية في إيجاد حلول مناسبة تصب في مصلحة لعمل والعمال وسوف تقوم الجنة العمالية بتعليق الوقفات الاحتجاجية العمالية حتى يجد جديد، في حالة رفض الشركة الاستجابة للمطالب المذكور أعلاه سوف تقوم اللجنة العمالية بتصعيد العمل الاحتجاجي.

ولم يتقاضى عمال وموظفي مصفاة عدن العريقة مرتباتهم منذ 5 شهور لاسباب كثيرة منها عدم توفر النفط الخام بشكل دائم فضلا على عدم توفر إيرادات عالية كما كانت تحصلها عليها قبيل اندلاع الحرب العام الماضي.