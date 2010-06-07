القوات الحكومية تحقق مكاسب جديدة في معقل الانقلابيين

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عدن برس / خاص -

نفذت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن حملة مداهمة لمنزل الإرهابي (م. ا) المطلوب أمنياً إثر معلومات تحصلت عليها الأجهزة الأمنية من أحد العناصر الإرهابية الذي تم القبض عليه سابقاً وذلك أثناء عملية سير التحقيق معه.

ووفقاً لبلاغ صحفي صادر عن إدارة أمن عدن تلقى "عدن برس" نسخة منه، ضبطت الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب أثناء عملية المداهمة لمنزل الإرهابي الفار (م .ا) في مدينة الممدارة شمال شرق عدن، حزاماً ناسفاً جاهزاً لعملية التفجير وعبوات ناسفة والغام واجهزة تفجير عن بُعد،

وتواصل أجهزة أمن عدن ملاحقتها للعناصر الإرهابية ومداهمة اوكارها لاستئصال شأفتها من العاصمة عدن والمناطق المحاذية لها.