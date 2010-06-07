القوات الحكومية تحقق مكاسب جديدة في معقل الانقلابيين

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عدن برس/خاص-

أعلنت المقاومة الشعبية في مدينة تعز (وسط اليمن) اليوم الثلاثاء مقتل 7 من مليشيا الحوثي وصالح وإصابة 11 آخرين في معارك بين القوات الحكومية ومسلحي الجماعة.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة في بيان ارسل نسخه منه الى عدن برس إن 3 من عناصر المقاومة والقوات الحكومية قُتلوا وجرح 6 آخرين.

وتجددت المعارك في أطراف حي الكمب شرقي المدينة في وقت سيطرت القوات الحكومية على عدد من المباني المطلة على بوابة معسكر التشريفات والقصر الجمهوري.

كما أحبطت القوات الحكومية هجوم عنيف للحوثيين وقوات صالح للسيطرة على موقعي الهوبين وجبل المنارة في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ جنوبي تعز.

وكانت القوات الحكومية ومقاتلو المقاومة الشعبية احكموا الليلة الماضية السيطرة على معسكر الدفاع الجوي وقتل في المواجهات عشرات الحوثيين وقوات حليفهم.

على صعيد متصل قصف المسلحون الحوثيون أحياء شرق تعز من مواقعهم المتمركزة في تلتي السلال وسوفتيل شمال شرق حيث اصابت بعض القذائف أحياء الجحملية وصالة والكمب مما اسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة.