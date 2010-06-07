القوات الحكومية تحقق مكاسب جديدة في معقل الانقلابيين

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عدن برس / خاص -

قُتل عدد من عناصر تنظيم القاعدة في غارة جوية شنتها طائرة يُرجّح أنها أمريكية من دون طيار استهدفت عربة تابعة للقاعدة بمحافظة شبوة شرقي البلاد البلاد.

وقال مصدر أمني بشرطة محافظة شبوة لـ"عدن برس": إن طائرة يبدو أنها أمريكية استهدفت سيارة تابعة لتنظيم القاعدة تقل على متنها عدد من عناصر التنظيم أثناء سيرها قرب مدينة عزان ثاني أكبر مدن شبوة، ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر القاعدة.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ضد الإرهاب من خلال شن الضربات الجوية ضد أهداف القاعدة بمناطق تواجد التنظيم في البلاد.