القوات الحكومية تحقق مكاسب جديدة في معقل الانقلابيين

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عدن برس / متابعات -
قال المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، إن لجنة التهدئة والتنسيق قررت التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار باليمن، في اجتماع بالأردن.
وأضاف ولد الشيخ، أن الطرف الآخر (...) مستعد لتقديم تنازلات للوصول إلى حل في اليمن، موضحا أن ذلك سيتم "إذا فعلنا لجنة التهدئة والتنسيق فسيكون بإمكاننا الجلوس إلى طاولة الحوار مع بداية العام".
وأوضح المبعوث الدولي أنه طلب من اللجنة الرباعية أن تسمح له بالقيام بجولات مكوكية بين الأطراف، مؤكدا أن الأفكار التي طرحت في الكويت هي أساس خريطة الطريق المطروحة اليوم.
وكشف ولد الشيخ أنه التقى مع كثير من أعضاء مجلس الأمن للتحضير لتفعيل ورقة الحل الأمني والسياسي، بغية التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار.
سكاي نيوز عربية
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
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