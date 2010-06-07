القوات الحكومية تحقق مكاسب جديدة في معقل الانقلابيين

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عدن برس / سبأ -

وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم بسرعة إحالة الملف الجنائي الخاص بالعمليات الإرهابية التي وقعت حول معسكر الصولبان بعدن إلى النيابة المختصة لتقديم كل من خطط وشارك في العمليات الإرهابية إلى المحاكمة لينال جزاءه العادل.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم بلجنة التحقيق في العمليتين الارهابيتين اللتان استهدفتا معسكر الصولبان مؤخرا.

وخلال اللقاء أطلع رئيس الوزراء على التقرير الأولي لنتائج التحقيق والنزولات الميدانية التي تمت بشكل متواصل.

كما استمع من نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة اللواء الركن علي ناصر لخشع عن الخطوات التي تقوم بها لكشف خيوط الجريمة، ومرتكبيها.

ووجه بن دغر بضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية وقيادة المنطقة العسكرية ووضع خطة أمنية مشتركة، كما وجه بتجهيز كافة المقرات الأمنية ومقرات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بما يمكنها من القيام بمهامها في تطبيع الأوضاع الأمنية في كافة المحافظات المحررة.

وقال رئيس الوزراء: إن مواجهة الإرهاب تتطلب جهدا شعبيا ورسميا وشراكة فاعلة بين كافة الشرائح بما يؤدي إلى تحصين المجتمع من خطر التطرف والإرهاب.