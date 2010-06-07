القوات الحكومية تحقق مكاسب جديدة في معقل الانقلابيين

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عدن برس / متابعات -

رفض رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين محمد علي الحوثي سحب مسلحيه من الوزارات التي منحت كحصة لحزب المؤتمر الشعبي العام من الحكومة الانقلابية المشكلة مؤخراً، وهو ما يعطي مؤشرات لأزمة قادمة بين طرفي تحالف الانقلاب جماعة الحوثي والمخلوع صالح.

وطالب الحوثي مسلحيه بالبقاء في الوزارات كجهة رقابية وإشرافية على أداء وزراء حزب المؤتمر.

بالمقابل هدد الوزراء في الحكومة الانقلابية المحسوبين على حزب الموتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبدالله صالح بتجميد أنشطتهم وتعليق مشاركتهم في الاجتماعات مالم يتم إخراج مسلحي اللجان الحوثية من الوزارات ومرافقها.