القوات الحكومية تحقق مكاسب جديدة في معقل الانقلابيين

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عدن برس/خاص-

طالبت وزارة الإعلام اليمنية اليوم الأربعاء كلا من الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدوليين التدخل الفوري لنقل جثمان الصحفي محمد عبده العبسي إلى العاصمة المؤقتة لليمن (عدن) بهدف تشريح جثته بعد شكوك في أمر وفاته عن تعرضه للاغتيال.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن الصحفي العبسي الذي كان يعمل في واحدة من مؤسسات الوزارة قبيل الانقلاب "كان يعمل على تحقيقات استقصائية في أيامه الأخيرة تتناول قضايا خطيرة ووثائق تدين الانقلابيين خاصة تلك التي تتعلق بالنفط والسلاح".

وأكد البيان إن ضمن التحقيقات الاستقصائية التي نشرها العبسي في مدونته مؤخراً تتعلق بالسوق السوداء للنفط والغذاء وتكشف أن اجراءات الانقلابيين هي التي تقف وراء حصار اليمنيين في الداخل.

وجددت الوزارة تأكيدها على ضرورة أن يحظى حادث وفاة ((العبسي)) الغامض والمفاجئ بتحقيق عادل ومنصف وبعيداً عن مكان حدوث الوفاة وضغوط النافذين في سلطات الانقلاب.

ومن جهتها طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين هي الأخرى بفتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاة الصحفي محمد عبده العبسي معتبرة أن وفاته في ظروف غامضة.

وأوضح عضو مجلس النقابة نبيل الأسيدي في بيان صحفي ان النقابة لا تستبعد تعرض العبسي لعملية اغتيال خاصة وان هناك شبهات ولغط كبير حول ملابسات الوفاة المفاجئة للزميل العبسي الذي عرف بكشفه للكثير من قضايا الفساد.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمشاركة بإجراء تشريح للجثة واجراء تحقيق مستقل بعيدا عن تدخل الميليشيا الانقلابية أو نقل جثمانه الى الخارج لضمان مصداقية نتائج الكشف والتشريح وحتى تتضح الحقيقة.

وفي الساعات الأولى اليوم الاربعاء أعلن صحفيون وفاة العبسي بعد ساعات من تناوله طعام العشاء في أحد مطاعم صنعاء مع ابن عمه وبعد اسعافهما توفي العبسي فيما لا يزال ابن عمه في العناية المركزة بالمستشفى.

وكانت اسرة الفقيد أرجأت مراسيم الدفن حتى يتم اجراء تشريح لجثته ومعرفة سبب الوفاة.