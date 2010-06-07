القوات الحكومية تحقق مكاسب جديدة في معقل الانقلابيين

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عدن برس / خاص -

باشرت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في جريمة تفجير الصولبان الأول، اليوم، عملية صرف المبالغ المخصصة لأسر الضحايا، وذلك عقب استلامها من البنك المركزي / عدن المبلغ المقدر بـ 73 مليون ريال لثلاثة وخمسين شهيداً وأربعين جريحاً.

وقام عضو اللجنة النقيب/ محمد العنبوري باستلام المبالغ المخصصة للضحايا من البنك المركزي، وتم توزيعها لأسر الشهداء وجرحى التفجير الأول بالصولبان الذي وقع يوم السبت الموافق10 ديسمبر 2016م، وتمت عملية توزيع المبالغ تحت إشراف قائد قوات الأمن الخاص بعدن العميد ركن ناصر سريع العنبوري.

وبحسب اللجنة تم منح مليون ريال لكل شهيد وسلّمت إلى والده أو وكيله، و 500 ألف ريال لكل جريح وسلّمت إلى يده أو وكيله.

كما تم نزول محمد العنبوري ولجنة الصرف التابعة لوزارة المالية إلى المستشفيات التي لا زال يتلقى بعض الجرحى العلاج فيها وسلموهم المبالغ المخصصة لهم كونهم لا يستطيعون الحضور.