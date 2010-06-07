القوات الحكومية تحقق مكاسب جديدة في معقل الانقلابيين

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عدن برس / سبأ -

بحث سفير اليمن لدى فرنسا الدكتور رياض ياسين في باريس مع فريق شركة توتال الفرنسية متطلبات استئناف عمل الشركة في إنتاج واستكشاف النفط والغاز في اليمن.

وتطرق اللقاء الى إمكانية فتح مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق والتشاور مع الشركاء المساهمين في شركة ( يمن ال ان جي ) للغاز المسال.

وأوضح السفير ياسين أن اغلبية المناطق النفطية تم تحريرها وهي تحت سيطرة وحماية الحكومة الشرعية بدعم وتعاون دول التحالف العربي.

جدير بالذكر أن شركة توتال الفرنسية قد انهت أعمالها في اليمن وتم تعليق عمل شركة الغاز المسال (يمن ال ان اجي) ـ التي تعد "توتال" من اهم المساهمين فيها ـ بسبب الحرب الهمجية التي فجرتها الميليشيا الانقلابية.

وأثنى فريق شركة توتال على جهود الحكومة اليمنية في حماية منشآت النفط والغاز في كل من مأرب وبلحاف وتسهيل تسلم مهام الشركة بتمكن وحرفية عالية.. مؤكدا حرص شركة توتال على استمرار التعاون مع الحكومة الشرعية اليمنية.