الرئيس هادي يوجه الزُبيدي وشائع بتفعيل الأجهزة التنفيذية والأمنية في عدن

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عدن برس / خاص -

كشف مصدر عن وجود فساد في اللواء العسكري (حفظ السلام) التابع للجيش الوطني بمحافظة مأرب ويقوده العميد محمد صالح الأحمر وهو "زوج ابنة

نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر.

وقال المصدر إنه قبل أيام وصلت لجنة صرف المرتبات إلى مقر اللواء المذكور، وبدأت بعملية صرف المرتبات، وفجأة دخل على اللجنة أشخاص على اعتبار انهم من أفراد اللواء، ولكنهم سرعان ما انشكفوا أمام أعضاء اللجنة، وذلك عند سؤال أعضاء اللجنة لأولئك الأشخاص الذين يزعمون أنهم من أفراد اللواء عن أسمائهم.

وأضاف المصدر أن أحد الأشخاص ادعى أن اسمه محمد صالح علي سعيد، ثم ارتبك وقال لا اسمي محمد سعيد علي صالح، وهو الأمر الذي أكد للجنة صرف المرتبات أنه ليس جندياً وإنما حضر ليستلم راتب بعض الأسماء الوهمية التي ارفقت إلى جانب قوام القوة الفعلية في اللواء العسكري.

ولفت إلى أن قادة اللواء كانوا يعتقدون أن رواتب اللواء ستصرف لهم، وبالتالي يكون باستطاعتهم التهام رواتب الأسماء الوهمية، وأشار إلى كثرة الجنود الذين لا يحفظون أسمائهم، وكانت اللجنة تتعمد إنكار وجود الاسم الذي ذكره الجندي في الكشف وتطلب منه التأكد حتى لو الاسم موجود، والجنود المزيفون يرتبكون ويتخبطون وينشكف أمرهم.

وإزاء ما حدث ويحدث، لم يستطع أحد أعضاء اللجنة استيعاب وتحمل الأمر، فانسحب وقدم استقالته واعتذاره عن الاستمرار بصرف المرتبات.

وتساءل المصدر هل من الو طنية قبول نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر بفساد كهذا؟، وهل التضحيات الجسام التي يقدمها اليمنيون هي لكي يحكمنا قادة كهؤلاء؟، وهل سيوجه نائب ؤئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جُباري بسرعة تطبيق نظام البصمة والصورة لكافة منتسبي الجيش الوطني، أم أن الوطنية ستظل في حدود التصريحات فقط؟، وإلى متى سيظل الحُمر قادة والبقية مقاتلين وتابعين لهم؟، وهل يجوز العكس أم لا؟.