القوات الحكومية تحقق مكاسب جديدة في معقل الانقلابيين

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عدن " عدن برس " -

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إنها لم تحسم بعد قرارها بشأن استضافة ورشة العمل للجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقال الناطق باسم الوزارة صباح الرفاعي لصحيفة "الغد" الأردنية اليوم الخميس، إن اللجنة الرباعية العربية أرسلت طلبا بشأن الاستضافة، وأن الوزارة لم تتخذ قرارا بالموافقة حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء اليمني، عبد الملك المخلافي، أبدى استعداد الحكومة الشرعية في بلاده للمشاركة في اجتماع لجنة التهدئة والتواصل الذي دعا له المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ والمقرر عقده في الأردن لحل الأزمة اليمنية.

من جهته، قال المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، في تصريحات صحفية أمس، إن لجنة التهدئة والتنسيق قررت التحضير لتفعيل وقف إطلاق النار باليمن، في اجتماع في الأردن .

ويرى مراقبون أن التردد الاردني في الترحيب بعقد مشاورات يمنية على اراضيها مرده الانتكاسة السلبية للمفاوضات التي جرت بين الانقلابيين والحكومة الشرعية في الكويت والتي أستمرت طيلة ثلاثة أشهر دون التوصل الى اية حلحلة للازمة.