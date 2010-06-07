استمرار المعارك شرقي تعز ومقتل ثلاثة عشر حوثي بينهم قيادي

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عدن برس / سبأ -

وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم محافظ عدن اللواء عيدروس الزُبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال شائع بضرورة تفعيل عمل الأجهزة التنفيذية والأمنية المختلفة في عدن بصورة تكاملية وتناسقية لما من شأنه خدمة المواطن واستتباب الأمن وخلق السكينة المطلوبة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس هادي اليوم محافظ عدن اللواء الزُبيدي، ومدير أمن عدن اللواء شائع للوقوف على واقع المدينة والتطورات والمستجدات التي تشهدها في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية توحيد الجهود وتبادل المعلومة في الأطر القيادية المتبعة التي تفضي في النهاية إلى تحقيق النجاحات المطلوبة وإفشال كافة المخططات والتربصات والأجندة الدخيلة للخلايا الإرهابية ومن يغذيها ويقف خلفها بهدف زعزعة أمن واستقرار عدن والمناطق المحررة في حرب عدوانية مكشوفة للانقلابيين وأذرعهم وأدواتهم التي تواصل أهدافها المقيتة مع تغيير الوسيلة.

وأشاد فخامة الرئيس هادي بالجهود التي يبذلها محافظ ومدير أمن عدن وكافة الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات في ظل ظروف استثنائية يمر بها الوطن وكفيل تجاوزها بفضل الصمود وتوحيد الجهود لوأد المخططات العدوانية المختلفة.

من جانبهم عبر كل من المحافظ الزُبيدي ومدير الأمن شائع عن تقديرهما وامتنانهما للجهود التي يبذلها الرئيس عبدربه منصور هادي ليس على مستوى عدن فحسب بل على مستوى الوطن في ظل واقع مؤلم وتداعيات حرب لم تضع أوزارها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح التي دمرت الوطن ومقدراته وقتلت وشردت الأبرياء.

وأكدا الزُبيدي وشائع وقوفهما الدائم والداعم للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي لتحقيق تطلعات الشعب التواق إلى الأمن والاستقرار والعيش الكريم .. مثمنين مختلف الجهود والتسهيلات التي يقدمها رئيس الجمهورية لتذليل مهامهما بأوجهها وصورها المختلفة.