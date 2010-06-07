استمرار المعارك شرقي تعز ومقتل ثلاثة عشر حوثي بينهم قيادي

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عدن برس / متابعات -
أعلنت القوات الشرعية المدعومة من قوات التحالف العربي، تحرير 7 مواقع في نهم (شرق صنعاء) بعد معارك وغارات جوية خلفت أكثر من 13 قتيلاً في صفوف الانقلابيين.
وأوضحت قوات الشرعية أن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن مقتل 3 وإصابة 9 من عناصر الجيش الوطني والمقاومة، واعتقال اثنين من ميليشيات الحوثي وصالح.
وجرت العملية بإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، التي استهدفت مواقع وتعزيزات مختلفة للمتمردين.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
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