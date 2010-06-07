استمرار المعارك شرقي تعز ومقتل ثلاثة عشر حوثي بينهم قيادي

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عدن برس / متابعات -

أعلنت القوات الشرعية المدعومة من قوات التحالف العربي، تحرير 7 مواقع في نهم (شرق صنعاء) بعد معارك وغارات جوية خلفت أكثر من 13 قتيلاً في صفوف الانقلابيين.

وأوضحت قوات الشرعية أن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن مقتل 3 وإصابة 9 من عناصر الجيش الوطني والمقاومة، واعتقال اثنين من ميليشيات الحوثي وصالح.

وجرت العملية بإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، التي استهدفت مواقع وتعزيزات مختلفة للمتمردين.