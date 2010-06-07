استمرار المعارك شرقي تعز ومقتل ثلاثة عشر حوثي بينهم قيادي

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عدن برس/خاص-

استعرت المعارك اليوم الخميس بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية المساندة لها ومسلحي الحوثيين وقوات صالح الإنقلابية شرقي مدينة تعز وسط اليمن.

وقال قائد ميداني في مقاومة تعز عبر الهاتف لعدن برس أن أحياء جديدة ومبان شرقي المستشفى الكندي سيطرت عليها القوات الحكومية بعد تقدمها نحو مواقع المليشيات الواقعة في أطراف شارع الكمب وقرب معسكر التشريفات حيث استمرت المعارك الشرسة هناك اليوم الخميس والتي خلفت 13 قتيلا على الأقل من الحوثيين أبرزهم القائد الميداني المدعو (أبو عصام) والذي لقي مصرعه جوار مصنع البلاستيك.

وإصيب عشرات الحوثيين بينما قتل جندي وجرح 8 آخرين خلال تلك المعارك التي استمرت منذ ساعات الصباح حتى بعد ظهر اليوم الخميس.

في الاثناء قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن مواقع الحوثيين في جبلي الزانخ بالخمسين والوعش شمالي مدينة تعز.

وكانت الأحياء السكنية في المدينة تعرضت الى قصف مدفعي وصاروخي من قبل الحوثيين المتمركزين في تلثي السلاح والجعشه والقصر وتبة سوفتيل وذكرت مصادر طبية أنها اسفرت عن مقتل مدني واصابة 4 اخرون.