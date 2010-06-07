عدن تستأنف تصدير أولى شحنات الملح إلى اسبانيا وتليها للصومال وجيبوتي

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عدن برس/خاص-

قال محافظ أبين د. الخضر السعيدي لعدن برس أن لجنة من وزارة الداخلية شكلت لتحقيق في حادثة اطلاق نار تعرض له موكبه ظهر اليوم الجمعة في مدينة الشعب من قبل نقطة أمنية للحزام الأمني وهي قوة حماية وتأمين العاصمة المؤقتة لليمن عدن.

وأجرت عدن برس عصر اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا بالمحافظ السعيدي للاطمئنان عليه عقب الحادث حيث تفضل مشكورا بالرد على استفسارات الموقع وأكد السعيدي انه لم يصب بأذى او ايا من حراسه ولكن الرصاصات اصابت سيارته المدرعة.

وقال أنه واثناء سير موكبه تعرضت سيارته المصفحة لوابل من الرصاص المباشر من جنود نفطة تفتيش للحزام الأمني وبالقرب من مقر الحزام الأمني بمدينة الشعب ولولا عناية الله وقوة السيارة المصفحة لكانت النيران اصابتنا بأذى.

وكان محافظ أبين متجها من منزله في البريقة الى قصر معاشيق بكريتر لاداء صلاة الجمعة مع رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة والمحافظين.

واوضح السعيدي ان اشتباكا قصيرا وقع بين حراسه وجنود النقطة الامنية قبل فض النزاع بسلام. وأكد محافظ أبين ان لجنة تحقيق من وزارة الداخلية بدأت لتحقيق في الحادثة ومن ثم اطلاع رئيس الجمهورية بنتائج التحقيق.

ولم يتسنى لعدن برس الاتصال بقيادة الحزام الأمني للحصول على تعقيب.