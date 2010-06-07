عدن تستأنف تصدير أولى شحنات الملح إلى اسبانيا وتليها للصومال وجيبوتي

ألاخبار

عدن برس / خاص -

أفاد مصدر عسكري أن عدداً من المسلحين التابعين لميليشيا جماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، لقوا مصرعهم وتعرضت مركبتهم للتدمير، اليوم، إثر شن طيران التحالف العربي غارة جوية استهدفت العربة والمسلحين على متنها في جبهة بيحان بمحافظة شبوة.

وأكد مصدر عسكري بتصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة مقتل عدداً من المسلحين وتدمير عربتهم العسكرية يتبعون الانقلابيين في الغارة الجوية التي شنها طيران التحالف العربي في منطقة لخفر شرق مديرية بيحان.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الجيش والمقاومة وبدعم من التحالف العربي الحرب ضد الميليشيات الانقلابية لتحرير مديرية بيحان منهم، يُذكر أن بيحان تعد آخر معاقل ميليشيا الحوثي وصالح في شبوة.