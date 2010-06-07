عدن تستأنف تصدير أولى شحنات الملح إلى اسبانيا وتليها للصومال وجيبوتي

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عدن برس / خاص -
أفاد مصدر عسكري أن عدداً من المسلحين التابعين لميليشيا جماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، لقوا مصرعهم وتعرضت مركبتهم للتدمير، اليوم، إثر شن طيران التحالف العربي غارة جوية استهدفت العربة والمسلحين على متنها في جبهة بيحان بمحافظة شبوة.
وأكد مصدر عسكري بتصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة مقتل عدداً من المسلحين وتدمير عربتهم العسكرية يتبعون الانقلابيين في الغارة الجوية التي شنها طيران التحالف العربي في منطقة لخفر شرق مديرية بيحان.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة الجيش والمقاومة وبدعم من التحالف العربي الحرب ضد الميليشيات الانقلابية لتحرير مديرية بيحان منهم، يُذكر أن بيحان تعد آخر معاقل ميليشيا الحوثي وصالح في شبوة.
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
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