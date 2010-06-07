عدن تستأنف تصدير أولى شحنات الملح إلى اسبانيا وتليها للصومال وجيبوتي

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عدن برس / خاص -

أوضح مصدر في قيادة الحزام الأمني ملابسات الاشتباك الذي حصل ظهر اليوم الجمعة بين موكب محافظ أبين الخضر السعيدي وحراسة معسكر المنطقة الحرة في مدينة الشعب.

وذكر المصدر أن أفراد الحراسة الذين يقفون أمام بوابة المعسكر تفاجأوا بإطلاق النار تجاههم بشكل هستيري من أطقم لا يعرفون تبعيتها لأي جهة، فقاموا بالرد عليها ما أدى إلى اعطاب كفرات إحدى السيارات التي كانت ضمن الموكب.

وقال المصدر إنه من خلال التحقيق مع من تم ايقافهم تبين لاحقاً أن الأطقم كانت تطلق النار على سيارة كورلا كانت تسير بنفس الخط وتم الاشتباه بها وهي تابعة لمواطن يدعى "محمد فضل شيخ الصلاحي" تمت اصابته بطلقة نارية خفيفة في الرأس وتم اسعافه الى مستشفى الوالي لتلقي العلاج.

وأضاف أن حراسة المحافظ السعيدي كانوا يطلقون النار باتجاه بوابة المعسكر، وهو ما دفع الجنود من حراسة البوابة للرد ولم تحدث أي اصابات من الجانبين، وبخصوص سيارة المحافظ قال المصدر انه تم سحبها إلى المعسكر بسبب ان الكفرات مبنشرة وهي موجودة لديهم، وتم نقل محافظ أبين بطقم تابع للحزام الأمني جعار إلى قصر معاشيق لمواصلة عمله.

وأفاد أنه تم التحفظ على طقم وسيارة صالون وأربعه أفراد للتحقيق معهم عن سبب اطلاقهم النار صوب بوابة المعسكر، كما تم تشكيل لجنة بعضوية النيابة للتحقيق في ملابسات الاشتباك، ومازالت اللجنة تقوم بعملها.

واستغرب المصدر من الاتهامات التي وجهها محافظ أبين للحزام الأمني، والتي وصفها بمحاولة اغتياله مع أن أفراد الحزام الأمني لا يعرفون من كان في الموكب نهائياً وردهم جاء استباقاً لأي هجوم نتيجة خشيتهم من استهداف بوابة المعسكر، كما دعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية في النشر والتواصل مع مكتب الحزام الأمني لمعرفة الحقيقة قبل الاستماع لطرف واحد.