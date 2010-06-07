عدن تستأنف تصدير أولى شحنات الملح إلى اسبانيا وتليها للصومال وجيبوتي

ألاخبار

عدن برس / خاص -

أهدت محافظة حضرموت، مؤخراً، لوحة فنية غنائية بعنوان "عاش بو خالد" لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً نظير جهودها الكبيرة في تطبيع الحياة العامة وتثبيت وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء قوات النخبة الحضرمية العسكرية وإنعاش التنمية بعد المعاناة التي شهدتها حضرموت خلال الفترة الماضية في مختلف جوانب الحياة.

وجسدت اللوحة الفنية والتراثية أدوار وجهود القيادة الإماراتية وكذا جهود وأدوار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كما استغرقت مراحل إنتاجها أكثر من ثلاثة أشهر وذلك بإشراف رسمي من السلطات الحكومية ومشاركة ما يزيد على 200 مبدع ومتخصص ومحترف، وحالياً، تتناقل عدة قنوات فضائية وإذاعات محلية وعربية، وفي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، العمل الفني الذي يعد الأضخم إنتاجاً والأكثر احترافية والأفضل دقة ومهنية، وهو من إنتاج مؤسسة «دعاء» للإعلان والإنتاج الإعلامي.

وقال مخرج اللوحة الفنية «عاش بو خالد» حسن باحريش في تصريح صحفي إن اللوحة الفنية هي هدية حضرموت للإمارات والإماراتيين للمشاركة في احتفالاتهم بأعيادهم الوطنية، كما تحمل اللوحة الفنية رسالة شكر وتقدير وامتنان محافظة وسكان حضرموت لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، نظير ما قامت وتقوم به من جهود وأعمال جبارة في ترسيخ الأمن والاستقرار والبناء العسكري والأمني وإعادة تدوير عجلة البناء والتنمية.

وذكر أن اللوحة الفنية شاركت فيها مجموعة مميزة من أفضل كوادر ومبدعي ومواهب حضرموت، اجتمعوا لأول مرة في عمل مشترك، وهي فكرة وسيناريو الصحفي والكاتب المعروف صبري سالمين بن مخاشن، الرئيس التنفيذي للإنتاج، وكلمات الشاعر المبدع طالب باتيس «أبو راضي»، وغناء الفنان المتألق هشام محروس، والتوزيع الموسيقي للموسيقار الموهوب محمد القحوم، وتصميم الرقصات للمدرب الراقص المميز طارق باكثير وعدد آخر من المبدعين والمواهب الشابة.