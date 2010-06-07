ألاخبار

عدن برس / خاص -

التقى محافظ العاصمة عدن عصر اليوم الجمعة مع عدد من الشخصيات الاعلامية والعسكرية والسياسية بالعاصمة عدن لمناقشة

سبل التعاون المشترك وتعزيز دور السلطة المحلية في تذليل الصعوبات والوقوف إلى جانب الاجهزة الامنية في تثبيت الامن وتتبع خلايا الجماعات الارهابية المتخفية بعد الانجازات التي حققتها قوات الامن في دحر تلك العصابة المارقة.

وفي بداية اللقاء رحب محافظ العاصمة اللواء عيدروس الزبيدي بالحضور، واشاد بالافكار والمقترحات التي قدموها بشأن دور هذه النخبة في العاصمة عدن لمساعدة السلطات المحلية من خلال تفعيل دور مجلس الحكماء ورفده بأعضاء جدد وتطوير آليات عمله ليكون مجلس استشاري يقدم الروئ والمعالجات للقضايا والمشاكل التي تواجه عمل السلطات والمجتمع في عدن، وليكون حلقة الوصل بين السلطة والمجتمع.

كما تحدث في اللقاء الصحفي البارز نجيب يابلي وأكد وقوفهم كنخب من مختلف الوان الطيف إلى جانب السلطات المحلية التي تتعرض لمحاولات متكررة لافشالهما من قِبل من لايريدون لعدن التقدم والازدهار والعمل على عودة بناء العاصمة عدن في كل المجالات وعودتها إلى مكانتها الحضارية والسياسية والاقتصادية.

بدوره المهندس رفقي قاسم وضح دور المجلس الاستشاري في مساعدة السلطات المحلية متحدثا عن مشكلة الازدواج في مهام الاجهزة الامنية وضرورة توحيدها في جهة امنية واحدة وهي امن عدن.

العميد/علي السعدي قال إن المجلس سيكون له دور في جانب التوعية المجتمعية بمحاربة الارهاب والفساد وانجاح جهود السلطة المحلية.

وفي اللقاء عبر محافظ عدن عن بالغ ارتياحه للطرح الذي تقدم به الجاضرون، مؤكداً بان قبولهم بتولي السلطة المحلية هو للعمل من اجل عودة الروح المدنية للعاصمة عدن الى مكانتها التي تليق بها والعمل جنباً الى جنب مع كل الشرفاء والمخلصين من ابناء واهالي عدن.

واستطرد الزبيدي قائلا إن عدن تعرضت منذ عام 1990 الى نهج تدميري شامل وعلينا اليوم بذل كل الجهود لتعزيز قيم الشعور بالمسؤولية والانضباط الوظيفي والعمل على محاربة الفساد، وإن هناك تحديات ومؤامرات كبيرة ولكن بتكاتفنا ووقوفنا معا سنتجاوز التحديات ونفشل المؤامرات وعدن تستحق منا بذل المزيد من الجهود، ونؤكد لكم اننا ومع الاخ مدير الامن شلال شائع نعمل على مدار الساعة في متابعة القضايا وايجاد الحلول وخدمة ابناء عدن، فنحن مسؤولون أمام الله وامام الناس واهالي عدن والجنوب.

وفي ختام اللقاء ثمن اللواء عيدروس الروح والمسؤولية التي تتمتع بها النخب والشخصيات الاجتماعية والاعلامية وفي مقدمتهم الكاتب الصحفي/ نجيب يابلي والذي وجدناه في كل المراحل حاضرا مبادرا ويطرق الابواب من اجل عدن وامنها وبدون مقابل محييا الروح في كل مواطن يشعر بهذا الحس الوطني المسؤل تجاه خدمة عدن وتطويرها ومحاربة الفساد والارهاب.

حضر اللقاء د/ صالح الحكم مستشار المحافظ للشؤون الصحية، ومنصور زيد مدير مكتب محافظ عدن.