الجيش والمقاومة يعلنان تحرير مواقع استراتيجية في نهم

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عدن " عدن برس " خاص:

أشاد محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي بالعلاقة التاريخية بين الجنوب ودولة الكويت الشقيقة في اعقاب تقديمها دعما جديدا للعاصمة عدن.

وقال اللواء عيدروس الزبيدي عقب وصول القافلة الطبية والمعدات الإسعافية أن "حملة الكويت إلى جانبكم ليس مجرد شعار او حملة اغاثية عابرة بل هو تجسيد واقعي لعلاقتنا التاريخية مع دولة الكويت وارتباطنا العميق ودعمها المستمر ،

ناهيكم عن فخرنا واعتزازنا حين تم اختيار صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قائداً للإنسانية من الأمم المتحدة والذي يعد وساماً على صدورنا جميعاً وللأيادي البيضاء لسموه والتي امتدت بالخير والسلام للبشرية جميعاً وسجلاً حافلاً بالمآثر والعطاء الإنساني الذي انعكس أثره على مكانة ورفعة الكويت وشعبها في نظرنا هنا بالعاصمة عدن و بالمحافظات المحررة وبقية بلدان العالم من الاحترام والتقدير والبعد الحضاري والإنساني الداعم ممثلا بالمنظمات الاغاثية واهمها جهود الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة في العاصمة عدن والتي شكلت إضافة قوية من الدعم الى جانب ما قدمه الهلال الاحمر الاماراتي ومركز الملك سلمان