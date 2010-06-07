الجيش والمقاومة يعلنان تحرير مواقع استراتيجية في نهم

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عدن " عدن برس " خاص:
أشاد محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي بالعلاقة التاريخية بين الجنوب ودولة الكويت الشقيقة في اعقاب تقديمها دعما جديدا للعاصمة عدن.
وقال اللواء عيدروس الزبيدي عقب وصول القافلة الطبية والمعدات الإسعافية أن "حملة الكويت إلى جانبكم ليس مجرد شعار او حملة اغاثية عابرة بل هو تجسيد واقعي لعلاقتنا التاريخية مع دولة الكويت وارتباطنا العميق ودعمها المستمر ،
ناهيكم عن فخرنا واعتزازنا حين تم اختيار صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قائداً للإنسانية من الأمم المتحدة والذي يعد وساماً على صدورنا جميعاً وللأيادي البيضاء لسموه والتي امتدت بالخير والسلام للبشرية جميعاً وسجلاً حافلاً بالمآثر والعطاء الإنساني الذي انعكس أثره على مكانة ورفعة الكويت وشعبها في نظرنا هنا بالعاصمة عدن و بالمحافظات المحررة وبقية بلدان العالم من الاحترام والتقدير والبعد الحضاري والإنساني الداعم ممثلا بالمنظمات الاغاثية واهمها جهود الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة في العاصمة عدن والتي شكلت إضافة قوية من الدعم الى جانب ما قدمه الهلال الاحمر الاماراتي ومركز الملك سلمان
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
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