الشرعية: مستعدون للمشاركة باجتماع لجنة التهدئة

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عدن برس / سبأ -

استأنفت المؤسسة العامة للملح في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، نشاطها بتصدير 550 طناً من الملح الخام إلى جزر سيشيل في اسبانيا

وذلك بعد توقف استمر أكثر من عامين جرّاء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المدينة.

وأوضح مدير عام المؤسسة ناصر الحسني، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن استئناف الصادرات يأتي ضمن عملية تطبيع الأوضاع في عدن وإعادة عمل المؤسسات التي تضررت جرّاء الحرب وتفعيل المجال الاقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن .. مؤكداً استعداد وجاهزية المؤسسة لتغطية كل الطلبات المحلية والخارجية.

وقال الحسني "ان المؤسسة لديها القدرة على تغطية اي طلب وبأسعار مناسبة جداً وجودة عالية في الإنتاج"، وأضاف"أن عودة الانتاج والتصدير سيشكل رافداً اقتصادياً للمؤسسة ولمحافظة عدن وللدولة بشكل عام" .. داعياً كافة الشركات العالمية والمحلية إلى تفعيل الشراكة والاستثمار مع المؤسسة التي ستقدم العديد من التسهيلات والاجراءات التي من شأنها تشجيع الاستثمار والتصدير.

وعبر الحسني في تصريحه عن شكره للسلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن على تعاونها وتجاوبها مع المؤسسة وتقديمها العديد من التسهيلات التي ساهمت في اعادة المؤسسة الى الانتاج بعد ركود طويل .. لافتاً إلى أن هناك شحنات لاحقة ستتبعها مباشرة إلى الصومال وجيبوتي.