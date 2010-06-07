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الشرعية: مستعدون للمشاركة باجتماع لجنة التهدئة

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عدن برس السبت, 24 كانون1/ديسمبر 2016

عدن برس / خاص -
أعلن وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، استعداد الحكومة الشرعية المشاركة في اجتماع لجنة التهدئة والتواصل الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لعقده بالأردن من أجل الوصول إلى السلام في اليمن.
وقال المخلافي، عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط: إنه وضع الأمين العام في صورة اجتماع اللجنة الرباعية بشأن اليمن الذي عقد مؤخراً بالرياض، وضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، إضافة إلى مشاركة سلطنة عمان والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وموقف الحكومة اليمنية وحرصها على السلام واستعدادها للمشاركة في اجتماع لجنة التهدئة والتواصل في عمّان بالأردن، الذي دعا ولد الشيخ إلى انعقاده، وتقديرها لكل الجهود الدولية من أجل الوصول إلى سلام في اليمن.
وأضاف المخلافي، أنه بحث مع أبو الغيط تطورات الأوضاع في اليمن وخطة السلام وموقف الحكومة اليمنية في هذا الجانب، وحرصها على إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وإنهاء الحرب ومعاناة الشعب اليمني، مشيراً إلى رفض الانقلابيين لكل خطط السلام، وتمسكهم بالانقلاب واستمرار الحرب.

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