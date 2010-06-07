قتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلحين قبليين وإرهابيين في شبوة

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عدن برس/خاص-

قتل وجرح سبعة من رجال القبائل خلال اشتباكات اليوم السبت مع مسلحون ينتمون للجماعات الإرهابية في محافظة شبوة المنتجة للنفط جنوب شرقي اليمن.

وقال مصدر محلي في شبوة بتصريح ل"عدن برس" إن مسلحين قبليين من آل با عوضه وبا قادر تصدوا لجماعة مسلحة إرهابية ودارت اشتباكات مسلحة بين الطرفين في مدينة عزان.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة أربعة من المسلحين القبليين ومصرع وجرح عدد من الإرهابيين.