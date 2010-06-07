قتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلحين قبليين وإرهابيين في شبوة

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عدن برس/خاص-

أوضح مدير أمن مصفاة عدن محمد سعيد جبير في بيان صحفي حقيقة ما شهدته المصفاة اليوم السبت من احتجاجات عمالية والأنباء التي تحدثت عن إجراءات أمنية طالت بعض العمال والموظفين منها الاعتقالات.

وقال جبير، في البيان أنه بعد تواصل إدارة المصفاة مع رئاسة الجمهورية والحكومة، قام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، بتوجيه قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن بالنزول الى المصفاة والمساعدة في حل المشاكل الأمنية التي تعانيها المصفاة وخاصة مشكلة أفراد المقاومة التي تتولى حراسة المصفاة وميناء الزيت وإدارة عدن لتموين البواخر. مضيفا "وبناءاً على ذلك قام اللواء فضل حسن بزيارة الى المصفاة صباح اليوم والتقى ب ممثلين عن افراد المقاومة الموجودين في المصفاة وميناء الزيت وقدم لهم الشكر على ما قاموا به من دور في حماية وتأمين المصفاة خلال الفترة الماضية وأبلغهم أن القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي تقدر هذا الدور، واوضح لهم انه وبحسب تعليمات فخامة الرئيس، فإن حراسة وتأمين المصفاة ستؤول إلى اللواء الرابع الذي يقوده العميد امذروي".

وتابع جبير "كما أوضح اللواء فضل ل ممثلي المقاومة خلال اللقاء أن توجيهات فخامة الرئيس جاءت لتنفيذ الإتفاق السابق بين المقاومة والسلطة المحلية في المحافظة والمديرية والذي نص على أنه سيتم مع نهاية هذا العام ضم كافة أفراد المقاومة إلى حرس المنشآت وأن توجيهات فخامة الرئيس تضمنت أيضاً أن من يريد منهم الالتحاق في قوام اللواء ستكون له الاولوية في المساهمة بتأمين شركة مصافي عدن" .

ونفى جبير أن يكون قد حدث خلال زيارة اللواء فضل حسن إلى شركة مصافي عدن، اي اعتقال لاي شخص .. مؤكداً أن زيارة اللواء فضل حسن كانت لمناقشة القضايا الأمنية وبحث عملية تأمين المصفاة إستعداداً لوصول الوفد الصيني الذي سيقوم بإستكمال عملية صيانة وتحديث محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة .

ولفت جبير، إلى أن ادارة امن المصفاة ومعها الإدارة المركزية للشركة لن تسمح بأي ممارسات أو تجاوزات تتسبب في تعطيل عمل ونشاط المصفاة كما أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي أعمال من شأنها الإضرار بهذه المنشآة العريقة وإيقاف نشاطها الإنتاجي تحت مسمى الإضرابات العمالية الذي سيؤدي في الأخير إلى عدم قدرة الشركة على دفع المرتبات وهو ما يعني تضرر الجميع من مثل هذه الأعمال، ولن تسمح بأي تجريح لفظي يطال أياً من قياداتها وعمالها وموظفيها الشرفاء .

وأضاف أن إدارة المصفاة مع أي مطالب عمالية مشروعة وإضرابات قانونية ولكنها ستتدخل إذا ما تحولت تلك الإضرابات إلى ضرر على المصفاة .. مشيراً إلى أن الشركة قامت منذ عشرة أيام بدفع راتب شهر للعمال والموظفين وتبذل حالياً جهوداً حثيثة لدفع الراتب القادم خلال اقرب فرصة.

ودعا الجبير باسم إدارة المصفاة العمال والموظفين إلى تقدير هذه الجهود ومراعاة الظروف التي تعيشها البلد وأن يعلموا أن الأمر ليس بيد إدارة الشركة بل هو وضع عام تعيشه البلاد.