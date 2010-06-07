مقتل وإصابة مسلحين قبليين أثناء تصديهم لإرهابيين في شبوة

ألاخبار

عدن برس / خاص -

قتل وجرح سبعة من رجال القبائل وعدد من المسلحين التابعين للجماعات الإرهابية، اليوم، إثر اشتباكات مسلحة بين الجانبين في محافظة شبوة شرقي البلاد.

وقال مصدر محلي في شبوة بتصريح ل"عدن برس"، إن مسلحين قبليين من آل با عوضه وبا قادر تصدوا لجماعة مسلحة إرهابية ودارت اشتباكات مسلحة بين الطرفين في مدينة عزان.

وأفاد المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة أربعة من المسلحين القبليين ومصرع وجرح عدد من الإرهابيين.