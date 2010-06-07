مقتل وإصابة مسلحين قبليين أثناء تصديهم لإرهابيين في شبوة

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عدن برس / خاص -
قتل وجرح سبعة من رجال القبائل وعدد من المسلحين التابعين للجماعات الإرهابية، اليوم، إثر اشتباكات مسلحة بين الجانبين في محافظة شبوة شرقي البلاد.
وقال مصدر محلي في شبوة بتصريح ل"عدن برس"، إن مسلحين قبليين من آل با عوضه وبا قادر تصدوا لجماعة مسلحة إرهابية ودارت اشتباكات مسلحة بين الطرفين في مدينة عزان.
وأفاد المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة أربعة من المسلحين القبليين ومصرع وجرح عدد من الإرهابيين.
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
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