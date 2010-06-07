مسؤولون:قوات الحكومة تقترب من حسم المعارك في نهم وتعز

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عدن برس/خاص-

قال مسؤولون عسكريون لعدن برس إن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلي المقاومة الشعبية حققوا انتصارات كبيرة في جبهات القتال في محيط صنعاء ومدينة تعز خلال المعارك التي دارت اليوم السبت مع مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.

وأكد احد المسؤولين في مكالمة هاتفية مع عدن برس إن مواقع مليشيا الحوثي وصالح في جبهات نهم الواقعة شرق صنعاء تتهاوى على وقع ضربات القوات الحكومية التي تقدمت اليوم السبت وباتت على بعد 5 كيلومترات من نقيل ابن غيلان الاستراتيجي بحيث اصبح مطار صنعاء الدولي في مرمى نيران قوات الحكومة مشيرا الى أن المعارك ضد المليشيات الانقلابية مسستمرة حتى الساعة الـ 7:15 مساء اليوم السبت.

وقال أن 25 قتيلا على الاقل من قوات الحوثي وصالح واصيب العشرات فيما علق بوجود عدد من المصابين في قوة الجانب الحكومي.

وكان مدير دائرة العمليات الحربية في وزارة الدفاع العميد ناصر الذبياني صرح للمركز الإعلامي للقوات الحكومية إن قوات الجيش الوطني سيطرت على عدد من المواقع الاستراتيجية في نهم.

وأضاف:"سيطرنا على جبل القتب الاستراتيجي وجبال مريحات والتباب الحمر وكحل وتباب شرق القتب قرب منطقة المدفون".

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لـ(جبل القتب) قائلا أنها تكمن في كونه يطل على نطاق واسع من مديرية نهم ويشرف على الطريق العام الذي يربط بين صنعاء ومارب.

في الأثناء أعلنت مصادر ميدانية في تعز أن القوات الحكومية ومقاتلو المقاومة تقدموا في الجهة الشرقية للمدينة واقتربوا كثيرا من معسكر التشريفات.

وذكرت المصادر إن معارك عنيفة دارت ضد مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح المتحصنة بالمعسكر، وإن القوات الحكومية والمقاومة سيطرت على المستشفى الكندي وصالة الملوك بعد يوم دام من المعارك.

وقالت إن القوات الحكومية المتقدمة تقصف بالمدفعية منذ مغرب اليوم معسكر التشريفات والقصر الجمهوري.