مسؤولون:قوات الحكومة تقترب من حسم المعارك في نهم وتعز

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عدن برس/خاص-

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت إفراج مليشيا الحوثيين وصالح عن 49 مصريا يعملون في الحديدة غربي اليمن بعد احتجازهم لاكثر من شهر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد في بيان لوسائل الإعلام بأنه تم الإفراج عن المواطنين المصريين بعد جهود واتصالات مكثفة قام بها سفير مصر في اليمن يوسف الشرقاوي مع جماعة الحوثيين.

وأضاف إن المواطنين المحتجزين وعددهم يقدر نحو 49 مواطنًا، وإن بعضهم قد عادوا إلى أماكن إقامتهم في مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن.

وأشار إلى أنه يتابع حاليًا إجراءات عودة المُفرج عنهم ومن الراغبين في العودة إلى مصر.

وكان المسلحون الحوثيون وقوات صالح اختطفوا في الشهر الماضي مجموعة من المصريين العاملين في محلات الحلاقة بمدينة الحديدة فيما قالوا انه إجراء أمني للبحث عن الأجانب المخالفين للاقامة في اليمن نتيجة انتهاء تأشيراتهم.

وتناول عدن برس في حينه حملة اختطاف واحتجاز المصريين من قبل مليشيا الحوثي وصالح.