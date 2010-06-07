مليشيا الانقلاب تفرج عن المصريين المختطفين لديها

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عدن برس / خاص -

يستعد ميناء عدن، حالياً، لاستقبال باخرة تابعة لمستثمر يمني تمهيداً لتدشين نشاطه التجاري الذي يعد الأول من نوعه في البلاد في مجال الأسمنت.

وأكد مدير عام الأرصفة والساحات بميناء عدن القبطان شفيع الحريري، وجود استعدادات جارية في ميناء عدن (أرصفة المعلا) لاستقبال الباخرة SescCement-1 التابعة لمستثمر يمني من أجل تدشين نشاطه التجاري الذي يعد الأول من نوعه في الجمهورية اليمنية والمتمثل بتصنيع وتجهيز الأسمنت وتغليفه في عرض البحر بواسطة السفينة العائمة والتي تمثل مصنعاً متحركاً للأسمنت بتقنيات عالية، حيث سيتم نقل الأسمنت بعد تغليفه وتجهيزه مباشرة إلى أرصفة ميناء عدن ليصل إلى الأسواق المحلية.

وعبّر القبطان الحريري عن شكره وتقديره لدعم قيادة ميناء عدن لمثل هذه الأنشطة التجارية التي بدورها ستعزز المكانة التنافسية وتسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتشغيل العمالة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً للدفع بالنشاط التجاري خاصة في قطاع البناء لا سيما بعد الأحداث التي مرت بمدينة عدن وأثرت على أنشطتها التجارية والخدماتية.

ومن المتوقع أن تناول أرصفة الميناء النصف مليون طن سنوياً من مادة الأسمنت المغلفة والمجونة والتي بدورها سوف تطرح في الأسواق المحلية وستسهم في تنشط حالة الركود في المجال التجاري والخدماتي.