ميناء عدن يستعد لاستقبال سفينة تجارية الأولى من نوعها على مستوى البلاد

Alternative flash content
Requirements
عدن برس / متابعات -
استشهد جندي سعودي اثر تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) "أنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية".
واضاف" تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف".
واشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الى انه نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى.
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
|
القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه
|