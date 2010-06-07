ميناء عدن يستعد لاستقبال سفينة تجارية الأولى من نوعها على مستوى البلاد

ألاخبار

عدن برس / متابعات -

استشهد جندي سعودي اثر تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) "أنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية".

واضاف" تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف".

واشار المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الى انه نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى.