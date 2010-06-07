الرئيس هادي يزور المكلا لأول مرة منذ تحريرها من القاعدة

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عدن برس / خاص -
وصل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مساء اليوم، إلى مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرقي البلاد، قادماً من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، وذلك في زيارة تفقدية للأوضاع العامة في حضرموت.
وأكد مصدر في رئاسة الجمهورية بتصريح خاص لـ"عدن برس"، أن الرئيس هادي، وصل إلى المكلا في زيارة تفقدية، دون تحديد مدة الزيارة التي تأتي لتفقد مختلف جوانب الحياة وأوضاع سكان ومدينة المكلا والخدمات المقدمة لهم والحالة الأمنية عقب الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الأمن والجيش على الجماعات الإرهابية المسلحة.
وتعد زيارة الرئيس هادي إلى المكلا هي الأولى منذ تحريرها من قِبل قوات الجيش والشرطة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي ممثلة بالقوات المسلحة الإماراتية في الـ 24 من شهر ابريل الماضي، من سيطرة تنظيم القاعدة التي دامت نحو عام كامل.
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ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
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