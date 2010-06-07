RED PURPLE BLACK
اخر تحديث السبت, كانون1 24th 2016 - 23:48
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • الاكثر قراءة

  • قضايا فساد

  • تقارير

الرئيس هادي يزور المكلا لأول مرة منذ تحريرها من القاعدة

عدن برس / خاص - وصل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مساء اليوم، إلى مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرقي البلاد،

متحدث: استشهاد جندي سعودي بنيران الانقلابيين في حدود البلدين

عدن برس / متابعات - استشهد جندي سعودي اثر تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

ميناء عدن يستعد لاستقبال سفينة تجارية الأولى من نوعها على مستوى البلاد

عدن برس / خاص - يستعد ميناء عدن، حالياً، لاستقبال باخرة تابعة لمستثمر يمني تمهيداً لتدشين نشاطه التجاري الذي يعد الأول من نوعه في البلاد

مليشيا الانقلاب تفرج عن المصريين المختطفين لديها

عدن برس/خاص- أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت إفراج مليشيا الحوثيين وصالح عن 49 مصريا يعملون في الحديدة غربي اليمن بعد احتجازهم لاكثر من شهر.

مسؤولون:قوات الحكومة تقترب من حسم المعارك في نهم وتعز

عدن برس/خاص- قال مسؤولون عسكريون لعدن برس إن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلي المقاومة الشعبية حققوا انتصارات كبيرة في جبهات القتال في محيط صنعاء ومدينة تعز خلال المعارك التي دارت اليوم السبت مع مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.

إدارة مصفاة عدن تنفي مزاعم اعتقالات طالت موظفيها

عدن برس/خاص-  أوضح مدير أمن مصفاة عدن محمد سعيد جبير في بيان صحفي حقيقة ما شهدته المصفاة اليوم السبت من احتجاجات عمالية والأنباء التي تحدثت عن إجراءات أمنية طالت بعض العمال والموظفين منها الاعتقالات.

قتلى وجرحى في اشتباكات بين مسلحين قبليين وإرهابيين في شبوة

عدن برس/خاص- قتل وجرح سبعة من رجال القبائل خلال اشتباكات اليوم السبت مع مسلحون ينتمون للجماعات الإرهابية في محافظة شبوة المنتجة للنفط جنوب شرقي اليمن.

ألاخبار

الرئيس هادي يزور المكلا لأول مرة منذ تحريرها من القاعدة

  • طباعة
التفاصيل
عدن برس السبت, 24 كانون1/ديسمبر 2016

عدن برس / خاص -
وصل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، مساء اليوم، إلى مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرقي البلاد، قادماً من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، وذلك في زيارة تفقدية للأوضاع العامة في حضرموت.
وأكد مصدر في رئاسة الجمهورية بتصريح خاص لـ"عدن برس"، أن الرئيس هادي، وصل إلى المكلا في زيارة تفقدية، دون تحديد مدة الزيارة التي تأتي لتفقد مختلف جوانب الحياة وأوضاع سكان ومدينة المكلا والخدمات المقدمة لهم والحالة الأمنية عقب الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الأمن والجيش على الجماعات الإرهابية المسلحة.
وتعد زيارة الرئيس هادي إلى المكلا هي الأولى منذ تحريرها من قِبل قوات الجيش والشرطة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي ممثلة بالقوات المسلحة الإماراتية في الـ 24 من شهر ابريل الماضي، من سيطرة تنظيم القاعدة التي دامت نحو عام كامل.

شارك هذا المقال

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

.

قضية وتعليق- بقلم : رئيس التحرير
شطارة يطالب حميد الاحمر وعبر قناة " سهيل " اما الاعتراف والاعتذار او نفي مسؤوليته عن الفوضى في الجنوب

play-symbo2l

كتابات حرة

المشاريع التي هزمت مرتين / بقلم د. ياسين سعيد نعمان

المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :

الحامل السياسي الجنوبي / بقلم : اللواء قاسم عبدالرب العفيف


يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.

الوقت يمر .. ولن يرحم المنتظرون لحدوث المعجزة ! / صالح شائف

ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات

كلنا في الثلاجة يا محمد العبسي-بقلم محمود ياسين

نحن ابناء الطبقة المتوسطة ولدنا الى الثلاجة ،

كذبة العجز في مجلس الأمن -بقلم مراد هاشم*

الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن .. منقسمة بشدة حول سوريا ..

مجزرة الصولبان تحتم الجلوس والحوار على طاولة العقل في الجنوب .. بقلم / العقيد عوض علي حيدرة


بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان

الإرهاب - بقلم د. ياسين سعيد نعمان

سيظل مصطلح الاٍرهاب مفهوما غامضاً كما يراد له ان يبقى .

القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه

 

lutfi_shatara@yahoo.co.uk
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • إتجاهات

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • نافذة على الخليج

مسدوس للمستقلة : لا حل لقضية الجنوب الا بإستفتاء شعبه صنعاء – لندن " عدن برس "  16 – 10 – 2010 - كيف تقرأون المشهد السياسي في ظل الازمات المتعدده التي... Read more
السعدي: النظام في اليمن يبحث عن حلول لبقائه في الحكم صنعاء – لندن " عدن برس " : 13 – 11 – 2010 أكد الدكتور محمد السعدي الأمين المساعد للتجمع اليمني... Read more
الرئيس علي ناصر محمد : لن نتخلى عن الحراك ولا وصاية على قادته في الميدان واشنطن – لندن " عدن برس " : 28 – 11 – 2010 هو (أبو جمال) الرئيس علي ناصر محمد .. لا يسلَّم سلاحه... Read more
المفكر عبدالباري طاهر : اليمن بحاجة الى ثورة إحتجاجية لإسقاط النظام صنعاء – لندن " عدن برس " : 16 – 5 – 2010 قال الأستاذ عبدالباري طاهر المفكر اليمني المعروف بان... Read more
سالم صالح : ما يجري في الجنوب هو رد فعل لنتائج حرب94 التي أحرفت مسار الوحدة الخليج – لندن " عدن برس " عادت الأزمة السياسية في البلاد إلى نقطة الصفر بعد توقف الحوار بين حزب... Read more
طارق الفضلي: لو تقاتلنا كشمال وجنوب لن يبقى أخضر أو يابس جنوب اليمن: عرفات مدابش – الشرق الاوسط – لندن " عدن برس " - عندما انضم طارق الفضلي، عضو الأمانة... Read more
باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني : الجنوبيون لن يقبلوا بالصيغة الاندماجية صنعاء – لندن " عدن برس " - حاوره: حسين اللسواس كشف عن اللقاءات التي عقدها مع قيادات معارضة... Read more
شعفل عمر : الحزب اعطى البيض كل شيئ بينما هو اساء للحزب اكثر مما افاده القاهرة – لندن " عدن برس " - قال شعفل عمر وهو القيادي الجنوبي البارز والذي عاصر العديد من المراحل... Read more
د. الفقيه : علي عبد الله صالح هو الخطر الأكبر على اليمن والنظام انتهت صلاحيته المانيا – صنعاء – لندن " عدن برس " – دخلت المواجهات في اليمن مرحلة حرجة مع اتساع نطاقها وسقوط... Read more
صالح شائف : العلاقة بين الشمال والجنوب سوف تتم مناقشتها بعد سقوط النظام اليمني القاهرة " لندن " عدن برس " خاص - شهدت اليمن مؤخرا انتفاضة واسعة للشعب اليمني في شمال اليمن وجنوبه... Read more
باذيب: الثورة حققت انجازات كبيرة زالنظام نهايته الحتمية الرحيل عدن - لندن " عدن برس " - د.واعد باذيب (استاذ جامعي وناشط في الثورة الشبابية الشعبية/ عدن) 1/ إلى... Read more
خالد الوزير : دبي تحايلت وماطلت في تنفيذ إتفاقيتها في عدن وميناء ميدي يتبع وزارة الثروة السمكية لندن " عدن برس " - عدم الاستفادة من الاخطاء والعيوب الجسيمة التي رافقت المرحلة السابقة سوف ينعكس... Read more

free counters