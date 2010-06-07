نجاة مسؤول محلي ومقتل مرافقيه في محاولة اغتيال بشبام حضرموت

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عدن برس / خاص -

يتصدر ملفا النفط والأمن أولويات أجندة زيارة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ومعه رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية إلى مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

كما ضم الوفد المرافق للرئيس هادي، إلى المكلا، مستشاريه ياسين مكاوي وعبد العزيز المفلحي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات لطفي باشريف ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس وعدد من نواب الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية ورؤساء المصالح الخدمية الإيرادية.

وكان في استقبال الرئيس هادي والوفد المرافق له في مطار الريان الدولي كل من محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك ووكلاء محافظة حضرموت عمرو بن حبريش وعصام الكثيري ومحمد العمودي وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء صالح طيمس وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني وقيادة قوات التحالف العربي بحضرموت وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية.

وتأتي زيارة الرئيس هادي، في إطار زياراته الميدانية التفقدية للاطلاع على أوضاع المحافظات المحررة، ولتطبيع الحياة وعودة الخدمات التي تم تدميرها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية واذرعها الارهابية في اكثر من محافظة ومدينة.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"عدن برس"، فانه من المرتقب أن يقوم رئيس الجمهورية بزيارات ميدانية في المكلا تشمل القطاع النفطي المسيلة والحقول التابعة له وميناء تصدير النفط الضبة والمقرات الأمنية والعسكرية للإطلاع على الأوضاع العامة في تلك المنشآت السيادية، وسط معلومات عن اقتراب موعد استئناف الحكومة الشرعية عملية إنتاج وتصدير النفط للنهوض وإنعاش الاقتصاد الوطني الذي تضرر كثيراً نتيجة الحرب التي شنتها ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، التي ألقت بظلالها السوداء والقاتمة على الوضع العام في البلاد.

وقالت المصادر ذاتها، كما من المتوقع أن يعقد الرئيس هادي عدداً من اللقاءات مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والفعاليات الاجتماعية بالمحافظة وذلك للوقوف على الواقع والاحتياجات الخدمية والتنموية والأمنية وتفعيل وتعزيز الاستقرار الذي تشهده محافظة حضرموت بصورة عامة.