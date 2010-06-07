نجاة مسؤول محلي ومقتل مرافقيه في محاولة اغتيال بشبام حضرموت

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عدن برس / خاص -

أُصيب جندي من أفراد الجيش، اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقماً عسكرياً أثناء مروره في أحد الطرقات العامة بمحافظة أبين، جنوب البلاد.

وأفاد مصدر ميداني أن عبوة ناسفة انفجرت لحظة مرور الطقم العسكري وعلى متنه الجنود من الكتيبة العسكرية المرابطة في جبل يسوف في مديرية لودر.

وذكر المصدر أن الانفجار الناتج عن عبوة ناسفة من المرجّح أن تكون زرعتها عناصر مسلحة تابعة للجماعات والتنظيمات الإرهابية، أسفر عن إصابة جندي يُدعى صبري علي.