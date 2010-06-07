نجاة مسؤول محلي ومقتل مرافقيه في محاولة اغتيال بشبام حضرموت

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عدن برس / خاص -
أُصيب جندي من أفراد الجيش، اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت طقماً عسكرياً أثناء مروره في أحد الطرقات العامة بمحافظة أبين، جنوب البلاد.
وأفاد مصدر ميداني أن عبوة ناسفة انفجرت لحظة مرور الطقم العسكري وعلى متنه الجنود من الكتيبة العسكرية المرابطة في جبل يسوف في مديرية لودر.
وذكر المصدر أن الانفجار الناتج عن عبوة ناسفة من المرجّح أن تكون زرعتها عناصر مسلحة تابعة للجماعات والتنظيمات الإرهابية، أسفر عن إصابة جندي يُدعى صبري علي.
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يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
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