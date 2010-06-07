نجاة مسؤول محلي ومقتل مرافقيه في محاولة اغتيال بشبام حضرموت

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عدن برس / خاص-

نجا مسؤول محلي من محاولة اغتيال وقُتل اثنان من مرافقيه في وادي وصحراء محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن اليوم الأحد برصاص مسلحين

مجهولين.

وقال مصدر أمني في وادي وصحراء حضرموت لعدن برس عبر الهاتف إن مدير عام مديرية شبام التاريخية فرج ناجي بن طالب أصيب بجروح بسيطة أثر محاولة اغتياله فيما قُتل مرافقيه الاثنين وهما شقيقه وعمه برصاص المسلحين الذين كانوا يستقلان دراجة نارية.

ولازالت الحادثة غامضة حيث لم توجه الاجهزة الأمنية الاتهام الى جهة رغم أن بصماته تحمل أسلوب العناصر المتشددة التي تنتمي الى تنظيم القاعدة.

وشهدت مدن ومناطق الوادي في الاشهر الماضية حوادث اغتيالات مماثلة انحت اللائمة فيها على عناصر القاعدة.