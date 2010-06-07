نجاة مسؤول محلي ومقتل مرافقيه في محاولة اغتيال بشبام حضرموت

Alternative flash content
Requirements
عدن برس / خاص-
نجا مسؤول محلي من محاولة اغتيال وقُتل اثنان من مرافقيه في وادي وصحراء محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن اليوم الأحد برصاص مسلحين
مجهولين.
وقال مصدر أمني في وادي وصحراء حضرموت لعدن برس عبر الهاتف إن مدير عام مديرية شبام التاريخية فرج ناجي بن طالب أصيب بجروح بسيطة أثر محاولة اغتياله فيما قُتل مرافقيه الاثنين وهما شقيقه وعمه برصاص المسلحين الذين كانوا يستقلان دراجة نارية.
ولازالت الحادثة غامضة حيث لم توجه الاجهزة الأمنية الاتهام الى جهة رغم أن بصماته تحمل أسلوب العناصر المتشددة التي تنتمي الى تنظيم القاعدة.
وشهدت مدن ومناطق الوادي في الاشهر الماضية حوادث اغتيالات مماثلة انحت اللائمة فيها على عناصر القاعدة.
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
|
القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه
|