سفينتان ستناول قرابة ألفي حاوية ترسوان لأول مرة بميناء عدن

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عدن برس / سبأ -
أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، خلال ترؤسه اليوم أولى اجتماعات زيارته إلى مدينة المكلا محافظة حضرموت
مع قيادة وأعضاء السلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية، عدداً من التوجيهات المهمة، كما أكد أن حضرموت باتت آمنة ومستقرة.
وشملت التوجيهات التي أصدرها الرئيس هادي، في الاجتماع الذي عُقد بحضور رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر والمستشارين والوزراء المرافقين للرئيس هادي، اعتماد إنشاء كلية الشرطة، واستيعاب مجندي الأمن ضمن القوام الوطني لمنتسبي وزارة الداخلية وتوجيه الحكومة والوزراء المعنيين باستيعاب مجمل الأطروحات وإيجاد الحلول العملية العاجلة لمختلف الاحتياجات التي تم طرحها في الاجتماع وفي مقدمة ذلك استئناف رحلات الملاحة الجوية في مطار الريان الدولي.
وفي الاجتماع الذي تطرق إلى الواقع والاحتياجات الخدمية والتنموية والأمنية في حضرموت، أشاد الرئيس هادي بمواقف أبناء حضرموت عامة الذين كان لهم الثبات وسطروا ملاحم بطولية مع قوات النخبة وبمساندة ودعم قوات التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والنجاح بدحر قوى الشر والإرهاب وأدواتها وأذرعها المختلفة لتنعم المدينة بالأمن والاستقرار.
وقال إن حضرموت لم تدنسها المليشيات الانقلابية ولكنها عانت من وطأة عدواً آخراً لا يختلف في الوسيلة عن الميليشيا الانقلابية وهي الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي تم تطهير حضرموت منها في ملحمة المصير المشترك مع الأشقاء بالتحالف العربي، وإن حضرموت اليوم تتعافى وتنهض من جديد بفضل تضحيات أبنائها المخلصين ودور وبصمات دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات.
وأكد أن حضرموت وأهلها ليسوا بيئة جاذبة للتطرف والإرهاب ومعروفون منذ القدم بالوسطية والعلم والحضارة والصدق والتسامح والأمانة والبساطة والأخلاق الحميدة والانضباط الوظيفي واحترام النظام والقانون.. لافتاً إلى أن حضرموت عانت لفترة من الظلم والتهميش وقد حان الوقت لانصافها وتأخذ موقعها الطبيعي في إطار الدولة الاتحادية بعيداً عن زمن المركزية المفرطة والعبث بمقدرات الشعب.
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
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