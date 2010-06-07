سفينتان ستناول قرابة ألفي حاوية ترسوان لأول مرة بميناء عدن

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عدن برس/خاص-

واصلت اليوم الأحد قوات الحكومة تقدمها في جبهات القتال بمديرية نهم شرق صنعاء وكبدت قوات مليشيا الحوثي وصالح خسائر فادحة لليوم الثاني على التوالي.

وقالت مصادر عسكرية لعدن برس أن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلي المقاومة وصلت الى سد العقران المحاذي لقرية محلي وان المعارك مستمرة مع المليشيات الانقلابية في عددا من المواقع الأخرى.

في الأثناء ذكرت تقارير اعلامية أن ثلاثة من القادة الميدانين لقوات الحوثي وصالح قتلوا في غارات التحالف العربي اليوم الأحد في جبهة نهم.

كانت المقاتلات الحربية للتحالف شنت غارات على تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي قرب نقيل بن غيلان كانت في طريقها الى نهم.

وقالت التقارير أن مدفعية القوات الحكومية دكت كذلك عدة عربات واطقم تابعة للمليشيات الحوثية محملة بالذخاير والقذائف أثناء محاولهم الهروب من قرية العقران.