سفينتان ستناول قرابة ألفي حاوية ترسوان لأول مرة بميناء عدن

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عدن برس/خاص-



اشتدت حدة المعارك بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اليوم الأحد في جبهة المحاولة غرب منطقة المضاربه شمال غرب محافظة لحج جنوبي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية قريبة من قوات الجيش الحكومي لعدن برس إن القوات الحكومية صدت محاولة تقدم لمليشيا الحوثيين وصالح في جبهة المحاولة حيث استخدمت المدفعية من اتجاه منطقة الوازعية لضرب مواقع الجيش الوطني ثم دارت معارك بينهما لازالت مستمرة منذ ساعات.

تفيد المصادر الى ان 15 مسلحا للمليشيات الانقلابية قتلوا واصيب العشرات فيما قتل جنديان هما صفوان ربيش وفهد عبدالله حسن جراء سقوط قذيفة على موقع المشرف.

وفي جبهات القتال بتعز استمرت كذلك المعارك بين القوات الحكومية من جهة والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى شرقي مدينة تعز.

وأفاد سكان ومصادر ميدانية أن الحوثيون وقوات صالح شنوا هجمات مكثفة على محيط معسكر التشريفات وقصر الشعب محاولين استعادت المواقع التي سقطت منهم هناك في وقت صعدوا من قصفهم أحياء الكمب وميدان الشهداء وشعب الدبا والضربة وحبيل الظبي.

وتتمركز مليشيا الانقلاب في الحوبان والجند شرق المدينة.

وفجر اليوم الأحد شنت المليشيات أعنف هجوم على موقعي المكلكل والمديهين لاستعادتهما لكن القوات الحكومية افشلت المحاولة.