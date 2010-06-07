سفينتان ستناول قرابة ألفي حاوية ترسوان لأول مرة بميناء عدن

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عدن برس / إدارة التسويق والإعلام - مؤسسة عدن لتطوير الموانئ:
رست سفينتا الحاويات (أم أس سي هيمناشي) التابعة للخط أم أس سي السويسري و (ميركوري) التابعة لشركة تهامة لخدمات الملاحة دبي، الأحد، في أرصفة محطة حاويات ميناء عدن وذلك في زيارتهما الاولى لميناء عدن والقادمتان من ميناء جدة.
حيث ستعملان على مناولة قرابة الألفين حاوية بين حاويات وارد السوق المحلي وصادر، وبهذه المناسبة رحبت إدارة شركة عدن لتطوير الموانئ برسو السفينتين في زيارتهما الأولى وقد تم إهداء ترس ترحيبي بهذه المناسبة لقباطنة السفن اللذين أعربوا عن إرتياحهم لمستوى الخدمات المقدمة منذ وصول السفن وحتى رسوها في أرصفة محطة الحاويات ولا سيما سرعة معدل مناولة للحاويات.
والجدير بالذكر أن رسو السفينة ميركوري المملوكة لشركة تهامة يعد تدشيناً لخدمات الشركة لنشاطها في ميناء عدن والتي تعد شركة ناقلة لحاويات الخطوط الملاحية.
ويأتي رسو السفينتين في وضع تعكف فيه إدارة شركة عدن لتطوير الموانئ لوضع خططها التسويقية الهادفة إلى إقناع الخطوط الملاحية بإعادة تسيير رحلاتها المباشرة من شرق آسيا إلى ميناء عدن والذي سيكون له الأثر الكبير في خفض تكاليف النقل البحري وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق المحلية.
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ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
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