اسرة الغانم تدعو محافظ ومدير امن عدن الافراج عن ولدها (ميسلون) المعتقل لدى التحالف

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عدن برس/متابعات-

قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي اليوم الاثنين إن وزارته تقود تحركاً لتصحيح معلومات منظمات دولية مارست تضليلاً للحقائق حول الحرب في اليمن والأزمة اليمنية.

وأضاف "على الرغم من الهجمات للهيئات الإغاثية استطعنا أن نثبت أن الميليشيات لا يمكن الاعتراف بها وهي مجموعة انقلابية لا يمكن أن تسوق لها على أنها مؤسسة ثورية تحظى بالقبول الشعبي وهو إنجاز كبير".

وأكد في الوقت ذاته أن نقل مقرات كل المنظمات الإنسانية التي تعمل من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، من شأنه إكساب تلك الممثليات مصداقية وحيادية مما يثمر عملاً حقيقيا مستندًا على حقائق ميدانية.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن الأصبحي دعوته إلى "ممارسة ضغط أكبر من خلال العمل الدبلوماسي لنقل أعمال تلك المنظمات إلى عدن، ومن غير المنطقي أن تعمل تلك الهيئات خارج عاصمة البلاد المؤقتة".

وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان كان ولا يزال أهمية وأولوية لدى الحكومة اليمنية «ولا يقل أهمية عن باقي الملفات السياسية والأمنية في البلاد.

ولفت الوزير إلى متابعة وزارة حقوق الإنسان اليمنية ما يتعلق بتطبيق القرارات الأممية التي نصت على إيقاع عقوبات على القوى الانقلابية في اليمن، وتقديم المعلومات والإفادات في هذا الخصوص.

وذكر إن المنظمات الإنسانية إما تعمل بأهواء سياسية وبصورة غير محايدة وانحازت للقوى الانقلابية، بسبب التظليل السياسي الذي مارسته تلك القوى من باب أنها ثورية، أو من خلال عدم حيادية العاملين بها وانتماءاتهم السياسية.