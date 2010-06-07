اسرة الغانم تدعو محافظ ومدير امن عدن الافراج عن ولدها (ميسلون) المعتقل لدى التحالف

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عدن برس/خاص-

ذكر سكان لعدن برس أن قوات الجيش الوطني عثرت اليوم الاثنين على جثث أسرى ثلاثة من جنودها أعدمتهم مليشيات الحوثي وصالح في أطراف منطقة الأقروض بمديرية المسراخ جنوبي محافظة تعز وسط اليمن.

وأضافوا إن عملية الاعدام طالت بلال على عبدالله، عبدالغني حميد ورائد أحمد عبده سيف التي فشلت عملية تبادل الأسرى معهم بعد مرور اسبوع على اعتقالهم في المدينة السكنية المسماه الـ (الصالح).

وكانت قوة من الجيش الوطني هاجمت مواقع المليشيات في أطراف قرية الخلل بالاقروض وعثرت على جثث الأسرى مرمية في الطريق الرابط بين المسراخ وخدير.

وقال السكان ان الاسرى أعدموا رميا بالرصاص الكثيف.

وأعلن مصدر في الجيش الوطني فشل عملية تبادل الأسرى الخميس الماضي وعزا السبب إلى اشتراط قادة المليشيات الإفراج عن أسرى الجيش الوطني مقابل إطلاق سراح حوثيين فقط ولم يقبلوا بمبادلتهم بأسرى من المنتمين للجماعة من أبناء المنطقة.

وحسب المصدر أيضا فقد رفضت المليشيات سحب جثث مسلحين متحوثين لقو مصرعهم في الأقروض وهم دارس عبدالله ناجي العتابي وعلي محسن فارع ناصر العتابي وهما من أبناء تعز.