الاربعاء.. اجتماع الدورة الإنتخابية النقابية الكاملة في عدن

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عدن برس/خاص-

قال الإعلامي توفيق الشرعبي مدير الأخبار في تلفزيون اليمن الحكومي أن قائد عسكر كبير موالي للرئيس المخلوع صالح وجماعة الحوثيين الانقلابية انشق اليوم الاثنين ليوجه أحدث صفعة للمتمردين منذ انقلابهم على الدولة في اليمن عام 2014.

وأوضح الشرعبي في منشور على صفحته بالفيسبوك أن قائد الحرس الجمهوري في منطقة نهم العقيد علي عبدالله مقطيب انشق ومعه عدد من الجنود مضيفا ان القائد العسكري المنشق عن الانقلابيين أعلن انضمامه الى القوات الشرعية التي تخوض منذ أيام معارك عنيفة في نهم ضد قوات الحوثيين وصالح محاولة التقدم صوب صنعاء.

وأعلن الشرعبي أن قناة اليمن الفضائية الرسمية سثبت مقابلة مع العقيد مقطيب في نشرة الرابعة يوم غد الثلاثاء.

وخلال الايام الماضية اعلنت مجاميع من مليشيا الحوثي وصالح انشقاقه في محافظة الجوف وانضمت الى صفوف القوات الحكومية.