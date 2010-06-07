الاربعاء.. اجتماع الدورة الإنتخابية النقابية الكاملة في عدن

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عدن برس/متابعات-

الا ان تعنتِ الانقلابيين أطال أمدَ الأزمة مع عدم وجود أي نية لحلها من قبلهم. قال نائبُ رئيس الوزراء وزير الخارجيةِ د.عبد الملك المخلافي إن الحكومةَ الشرعيةَ بذلت كلَّ الجهودِ من أجلِ حلحلةِ الأزمةِ اليمنية مؤكدا ذهاب الحكومة لجميع الاتجاهات من أجل الوصول الى السلام الشامل والعادل وفق المرجعيات الاقليمية والأمميةالا ان تعنتِ الانقلابيين أطال أمدَ الأزمة مع عدم وجود أي نية لحلها من قبلهم.

وأضاف وزيرُ الخارجيةِ في مقابلة تلفزيونية مع برنامج خط أحمر الذي بث على شاشة الغد المشرق مساءَ اليوم الاثنين إن وجودَ الحكومةِ الشرعيةِ في العاصمةِ المؤقتة سيكونُ دائما من أجلِ القيامِ بأعمالِها الداخليةِ والخارجية .. وبشر باستكمالِ صرفِ المرتباتِ لموظفي الدولة بعد ان يتم طباعة العملة النقدية الجديدة في روسيا الاتحادية.

وتطرق المخلافي الى عملية نقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن قائلاً إنها لاقت دعماً دولياً واسعا .. مضيفا : لأولَ مرةٍ منذُ أكثرَ من عامين ستكونُ هناك ميزانيةٌ مستقلةٌ للدولة..

وقال "أن الموارد حددت لها للوفاء بمتطلبات اليمن ومواطنيه ومؤسساته من الطلاب حتى الموظفين والذين عانوا من سيطرة الانقلابيين على البنك المركزي في صنعاء".

وفيما يَتعلقُ بدورِ التحالفِ العربي في اليمن قالَ وزيرُ الخارجيةِ إن التحالفَ قدّمَ دعماً كبيراً للأزمةِ اليمنية لادراكه خطورة الوضع في اليمن عبر اتخاذ دوله موقف واضح وواحد لمنع ضياع بلد عربي يعد جزء مهم من نسيج المنطقة كما أكّدَ على أهميةِ إيقافِ التمددِ الإيراني في المنطقة.

واشار المخلافي الى إن دورَ التحالفِ لم يقتصر على تثبيتِ دورِ الشرعيةِ من خلال تضحياتهم التي بذلت وسجلت في ميادين القتال والشرف بل تعدَاه إلى دعمِ الشعبِ اليمني إغاثياً خاصةً من السعودية ودولةِ الامارات عبر اذرعها الانسانية كمركز الملك سلمان والهلال الأحمر الإماراتي الذان يعدان اركان أساسية في عملية اعادة الإعمار حاليا ومستقبلا.

وعن ملفِ المعتقلين قال المخلافي إن الحكومةَ الشرعيةَ تُولي هذا الملفَ اهتماماً متعاظماً، مؤكداً وضع الشرعية له على طاولة المشاورات سواء كانت في جنيف او في الكويت، حيث قدمت الحكومة صيغة تبين استعدادها للتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي للذهاب الى السجون لتقييم أحوال المعتقلين وابلاغ ذويهم بها .. لافتا الى ان مليشيا الحُوثي والمخلوع ما زالت تعرقل إطلاقِ سراحِ السجناء أو تمكينِ ذويهم من زيارتِهم.