الاربعاء.. اجتماع الدورة الإنتخابية النقابية الكاملة في عدن

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عدن برس/خاص-

قتلت طفلتين اليوم الإثنين وأصيب اربعة اطفال اخرين اثر قصف مدفعي لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على أحياء سكنية في مدينة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر في غرفة عمليات القوات الحكومية بتعز في بيان إن المليشيات الانقلابية المتمركزة في شارع الخمسين قصفت منازل المدنيين في شرق وشمال غربي المدينة حيث اصابت قذيفة منزلا في شارع الثلاثين جوار حي المطار القديم مما اسفر عن مقتل الطفلتين وتقطع اجسادهن الى اجزاء متناثرة.

كما تعرض طريق هيجة العبد الواصل بين محافظتي تعز وعدن إلى قصف مدفعي من قبل المليشيا الانقلابية المتمركزة في الأحكوم في محاولة لقطع الطريق ومنع سير المركبات.