الاربعاء.. اجتماع الدورة الإنتخابية النقابية الكاملة في عدن

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عدن برس/وضاح فارع-

تدشن لجنة نقابات عدن يوم الأربعاء 28 ديسمبر الدورة الإنتخابية النقابية الكاملة لتأسيس الأطر والهيئات النقابية العامة في عدن حيث تمثل خطوة نحو تعزيز دور الحركة النقابية الغائبة في عدن منذ نحو 25 عاما.

وتعقد الدورة في مبنى مستشفى الجمهورية التعليمي تحت شعار "معا من أجل إستعادة الهوية الجنوبية والثقافة الوطنية وتحرير الأرض والإنسان".

وقالت أقبال حربي مفتاح رئيس لجنة تسيير أعمال أتحاد نقابات عدن في بيان لوسائل الإعلام تلقى عدن برس صورة منه إن الدورة "تكتسب أهمية بالغة في حياة الحركة النقابية العدنية كونها تأتي بعد أكثر من 22 عام من التهميش للحركة النقابية السلمية.. فقد عبتث النقابات وهمش دورها وأقصيت قيادتها الشرعية المنتخبة وأفرغت النقابات عن محتواها وأبعدت عن أهدافها".

واستطردت مؤكدة "ونحن اليوم نعمل على إستعادة وجهها الحقيقي المؤسسي المستندة في الأساس على القاعدة العريضة من أفراد الطبقة العاملة بعدن المحروسة".

وأهابت حربي بكل المنتسبين للنقابات العامة أن يهموا بالمشاركة الإيجابية الفاعلة لإنجاح الدورة الإنتخابية النقابية الكاملة وفي أطار كافة هيئات النقابات العامة بدءا من إنتخابات اللجان النقابية القاعدية وصولا إلى إنعقاد المؤتمرات العامة للنقابات العامة.

كما أشادت بدور النقابات التي تؤمن بالإنتخابات وأعدت برامجها للنزول للمرافق وهي نقابات الصحة، المواصلات، الكهرباء، البلديات، المتقاعدين والمهن التعليمية.