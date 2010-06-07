جهود حكومية لاستئناف إنتاج وتصدير النفط من المسيلة بحضرموت

Alternative flash content
Requirements
عدن برس / خاص -
تبذل السلطات الحكومية العليا، حالياً، جهوداً كبيرة لاستئناف عملية إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد الموازنة العامة للدولة على نحو 70 في المائة من إجمالي مواردها.
وعقب يوم واحد من وصول رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ومعه رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والوفد الحكومي المرافق لهما الذي يضم عدداً من مستشاري الرئاسة ووزراء الحكومة إلى مدينة المكلا، وصل أيضاً المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة النفطية المهندس محمد أحمد بن سميط، مساء الإثنين، إلى المكلا، تمهيداً لزيارة قادة الدولة لشركة حقول بترومسيلة والإطلاع على أوضاع الشركة والحقول عن قرب.
ولفت مصدر مطلع في تصريح خاص لـ"عدن برس"، إلى أن المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة المهندس بن سميط، قام فور عودته من خارج البلاد إلى المكلا بالتوجه مباشرة صوب الحقول النفطية في المسيلة، ويعود ذلك إلى ما يبدو إجراء ترتيبات لزيارة قادة الدولة إلى المسيلة.
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
|
القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه
|