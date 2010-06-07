جهود حكومية لاستئناف إنتاج وتصدير النفط من المسيلة بحضرموت

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عدن برس / خاص -

تبذل السلطات الحكومية العليا، حالياً، جهوداً كبيرة لاستئناف عملية إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد الموازنة العامة للدولة على نحو 70 في المائة من إجمالي مواردها.

وعقب يوم واحد من وصول رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ومعه رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والوفد الحكومي المرافق لهما الذي يضم عدداً من مستشاري الرئاسة ووزراء الحكومة إلى مدينة المكلا، وصل أيضاً المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة النفطية المهندس محمد أحمد بن سميط، مساء الإثنين، إلى المكلا، تمهيداً لزيارة قادة الدولة لشركة حقول بترومسيلة والإطلاع على أوضاع الشركة والحقول عن قرب.

ولفت مصدر مطلع في تصريح خاص لـ"عدن برس"، إلى أن المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة المهندس بن سميط، قام فور عودته من خارج البلاد إلى المكلا بالتوجه مباشرة صوب الحقول النفطية في المسيلة، ويعود ذلك إلى ما يبدو إجراء ترتيبات لزيارة قادة الدولة إلى المسيلة.