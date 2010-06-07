مصدر لـ"عدن برس": استعدادات نهائية لبدء عملية عسكرية لتحرير بيحان بشبوة

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عدن برس / خاص -

كشف مصدر عسكري في محافظة شبوة، شرقي البلاد، لـ"عدن برس" عن استعدادات نهائية لقوات الشرعية التي تضم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الجنوبية وبدعم من قوات التحالف العربي لبدء عملية عسكرية واسعة وشاملة لتحرير بيحان من ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح.

كما أفاد مصدر عسكري في جبهة عسيلان باندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي وصالح من جهة أخرى بجبهة عسيلان، وتزامنت الاشتباكات مع تحركات عسكرية للقوات الشرعية وتحليق لمقاتلات التحالف العربي، وذلك تمهيداً لبدء عملية تحرير بيحان.

وتشارك قوات عسكرية مجهزة من الجيش والمقاومة مدعومة بقوات التحالف العربي في عملية تحرير بيحان من الانقلابيين التي تعد آخر معاقلهم في شبوة.