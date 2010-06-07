مصدر لـ"عدن برس": استعدادات نهائية لبدء عملية عسكرية لتحرير بيحان بشبوة

Alternative flash content
Requirements
عدن برس / خاص -
كشف مصدر عسكري في محافظة شبوة، شرقي البلاد، لـ"عدن برس" عن استعدادات نهائية لقوات الشرعية التي تضم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الجنوبية وبدعم من قوات التحالف العربي لبدء عملية عسكرية واسعة وشاملة لتحرير بيحان من ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح.
كما أفاد مصدر عسكري في جبهة عسيلان باندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي وصالح من جهة أخرى بجبهة عسيلان، وتزامنت الاشتباكات مع تحركات عسكرية للقوات الشرعية وتحليق لمقاتلات التحالف العربي، وذلك تمهيداً لبدء عملية تحرير بيحان.
وتشارك قوات عسكرية مجهزة من الجيش والمقاومة مدعومة بقوات التحالف العربي في عملية تحرير بيحان من الانقلابيين التي تعد آخر معاقلهم في شبوة.
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
|
القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه
|