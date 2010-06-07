انتصارات للشرعية وخسائر للانقلابيين بانطلاق معركة تحرير بيحان

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عدن برس / خاص -
حققت قوات الجيش والمقاومة بإسناد من قوات التحالف العربي انتصارات كبيرة وتقدماً ميدانياً على حساب الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، اليوم، في انطلاق معركة تحرير بيحان آخر معاقل الانقلابيين في محافظة شبوة، تحت غطاء جوي لمقاتلات التحالف العربي.
وأكدت مصادر ميدانية في جبهة بيحان لـ"عدن برس"، سيطرة قوات الجيش والمقاومة على عدة مواقع قرب حيد بن عقيل والسليم وسط تراجع ميليشيا الانقلابيين التي تكبدت خسائر بشرية ومادية، وجاء تقدم الجيش والمقاومة تحت ضربات مكثفة لطيران التحالف العربي الذي استهدف مواقع وتجمعات الانقلابيين، كما شهدت جبهة عسيلان في الساعات الأولى من فجر اليوم اشتباكات مسلحة بين الجانبين.
ومؤخراً، أنهت قوات الشرعية وبدعم من التحالف العربي، استعداداتها لبدء عملية عسكرية واسعة وشاملة لتحرير بيحان من ميليشيا الانقلابيين التابعين للحوثي وصالح.
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
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