انتصارات للشرعية وخسائر للانقلابيين بانطلاق معركة تحرير بيحان

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عدن برس / خاص -

حققت قوات الجيش والمقاومة بإسناد من قوات التحالف العربي انتصارات كبيرة وتقدماً ميدانياً على حساب الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، اليوم، في انطلاق معركة تحرير بيحان آخر معاقل الانقلابيين في محافظة شبوة، تحت غطاء جوي لمقاتلات التحالف العربي.

وأكدت مصادر ميدانية في جبهة بيحان لـ"عدن برس"، سيطرة قوات الجيش والمقاومة على عدة مواقع قرب حيد بن عقيل والسليم وسط تراجع ميليشيا الانقلابيين التي تكبدت خسائر بشرية ومادية، وجاء تقدم الجيش والمقاومة تحت ضربات مكثفة لطيران التحالف العربي الذي استهدف مواقع وتجمعات الانقلابيين، كما شهدت جبهة عسيلان في الساعات الأولى من فجر اليوم اشتباكات مسلحة بين الجانبين.

ومؤخراً، أنهت قوات الشرعية وبدعم من التحالف العربي، استعداداتها لبدء عملية عسكرية واسعة وشاملة لتحرير بيحان من ميليشيا الانقلابيين التابعين للحوثي وصالح.