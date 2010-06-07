مطلع يناير بدء اضراب جامعة صنعاء لعدم صرف الرواتب

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عدن برس/خاص-

أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء اليوم الثلاثاء البدء بفعاليات الإضراب ابتداءً من أول أيام يناير المقبل احتجاجاً على عدم صرف مليشيا الحوثيين لرواتبهم منذ أربعة أشهر.

وأصدرت النقابة إعلان قالت فيه أن فعاليات الإضراب تنقسم إلى ثلاث مراحل تبدأ برفع الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام، والإضراب الجزئي لمدة ساعتين يومياً، وصولاً إلى الإضراب الشامل ابتداءً من السبت 7 يناير.

ويشمل الإضراب 9 جامعات حكومية في اليمن.

وكان الحوثيون وهم سلطات الأمر الواقع منذ سبتمبر 2014 هددوا أعضاء هيئة التدريس بالسجن في حال تم الإضراب بتهمة العمالة للسعودية ولأجندات حزبية.