الرئيس هادي يزور القطاع النفطي عشرة في المسيلة

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عدن برس / خاص -

قام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، القطاع النفطي رقم 10 التابع لشركة بترومسيلة النفطية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، للإطلاع على أوضاع قطاع النفط، وبحث إمكانية استئناف إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل من المسيلة بحضرموت.

واستمع الرئيس هادي، خلال زيارته للقطاع النفطي بالمسيلة إلى شرح شامل من قِبل المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة المهندس محمد أحمد بن سميط، حول الأوضاع العامة في القطاع النفطي.

تبذل السلطات الحكومية العليا، حالياً، جهوداً كبيرة لاستئناف عملية إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية في محافظة حضرموت، للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد الموازنة العامة للدولة على نحو 70 في المائة من إجمالي مواردها.