الرئيس هادي يزور القطاع النفطي عشرة في المسيلة

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عدن برس / خاص -
قام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، القطاع النفطي رقم 10 التابع لشركة بترومسيلة النفطية في محافظة حضرموت، شرقي البلاد، للإطلاع على أوضاع قطاع النفط، وبحث إمكانية استئناف إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل من المسيلة بحضرموت.
واستمع الرئيس هادي، خلال زيارته للقطاع النفطي بالمسيلة إلى شرح شامل من قِبل المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة المهندس محمد أحمد بن سميط، حول الأوضاع العامة في القطاع النفطي.
تبذل السلطات الحكومية العليا، حالياً، جهوداً كبيرة لاستئناف عملية إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية في محافظة حضرموت، للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد الموازنة العامة للدولة على نحو 70 في المائة من إجمالي مواردها.
هناك حملة مكشوفة غبية ودنيئة تشنها مجموعة من المواقع الإلكترونية التي يديرها (كتبة) يدعون أنهم تابعون للرئيس عبدربه ممنصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر
المشاريع الثلاثة التي حركت الصراعات في اليمن وغذتها حتى اوصلته الى الحرب هي :
يجب على القوى السياسية الجنوبية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية والحدث، بأن تسرع في لم الشمل في إطار سياسي جمعي.
ليس هناك من وسيلة سياسية ووطنية مناسبة لإنقاذ الجنوب ووضعة كمعادلة ذات وزن حقيقي يصعب تجاوزها في إطار البحث الجاري عن التسويات
بداية نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء بشكل خاص وابناء الجنوب بشكل عام، في استشهاد عدد من جنود اللواء 111 في الحادث الإرهابي المفجع في معسكر الصولبان
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